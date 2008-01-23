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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

1.5میلیون کارگر ساختمانی در انتظار تدوین آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی

1.5میلیون کارگر ساختمانی در انتظار تدوین آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی هنوز تهیه و تدوین نشده است.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک و نیم میلیون کارگر ساختماعی در انتظار تدوین آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران هستند ، افزود: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در آبان ماه امسال در مجلس تصویب شده اما هنوز اقدامی جهت اجرایی شدن آن صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرچه آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی هنوز تهیه نشده است اما قانون مجلس باید اجرا شود و به علت عدم تهیه آئین نامه اجرایی نباید در اجرای قانون تعلل نمود.

ثروتی خاطر نشان کرد: تهیه آئین نامه اجرایی زمان بر است و نباید در ارتباط با پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی منتظر تهیه آئین نامه بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد بر اینکه مصوبات مجلس همواره با تاخیر از سوی دولت اجرا می شود، خاطر نشان کرد: قوانین در مجلس تصویب می شود و باید به سرعت اجرایی شود اما متاسفانه دولت در راستای اجرای آن اقدام نمی کند.

کد مطلب 625738

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