جایزه 25 هزار دلاری کوستا به نویسنده اسکاتلندی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "روز" رمانی از ای ال کندی است که کندی نوشتن آن را در سال 1983 شروع کرد و در سال 2007 به پایان برد.

آلیسون لویی کندی در سال 1965 متولد شد. او اولین داستانش را در سال 1990 منتشر کرد و از آن به بعد تاکنون 12 اثر اعم از داستان کوتاه و رمان خلق کرده است. از آثار او می توان به "من هم خوشحالم"، "چای و بیسکویت"، "بهشت" و... اشاره کرد.

پیشتر هیئت داوران جایزه کتاب کوستا (وایت برد سابق) برندگان سال 2007 خود را در پنج بخش معرفی کردند که عبارت بودند از: در بخش رمان اول "کاترین اوفلاین" نویسنده ایرلندی الاصل با کتاب "گمشده". در بخش رمان "ای ال کندی" طنزنویس اسکاتلندی با کتاب "روز". در بخش زندگینامه "سیمون سباگ مونتی فیور" با کتاب "استالین جوان". در بخش کتاب کودک "ان کلی" با "پرنده آلاچیق" و در بخش شعر "ژان اسپراکلند" با کتاب "نوسان".

جایزه کتاب کوستا به ارزش 5 هزار دلار برای برندگان هر بخش و 25 هزار دلار برای برنده نهایی (ای ال کندی) از جوایز معتبر انگلیس به شمار می آید که به نویسندگان انگلیسی و ایرلندی اعطا می شود. این جایزه در سال 1971 با نام "وایت برد" تاسیس شد. تد هیوز و فیلیپ پولمن از برندگان سابق این جایزه بوده اند.