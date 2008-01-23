یک میلیارد یورو برای مقابله با ناآرامیهای اجتماعی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت: "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه، برای آنکه بتواند از شکل گیری اعتصابهای گسترده کارگری و ناآرامیهای اجتماعی جلوگیری کند با اختصاص یک میلیارد یورو به منظور مقابله با افزایش بهای مسکن و اجاره بها، اشتغال زایی و از بین بردن فاصله طبقاتی موافقت کرد.

به گزارش گاردین، این مشکلات که در بالا به آنها اشاره شد از مهمترین دلایل شکل گیری ناآرامیهای اجتماعی سال 2005 و اعتصابهای کارگری سال گذشته میلادی در فرانسه محسوب می شوند.

بر همین اساس، از بودجه ذکر شده 45 هزار شغل جدید در فرانسه ایجاد می شود که اغلب این شغلهای جدید در مناطقی که میزان جمعیت جوان آنها بیش از سایر نقاط است و همچنین در محلاتی که مهاجران آفریقایی در آنها حضور بیشتری دارند خواهد بود.

بر همین اساس، علاوه بر این یک میلیارد یورو، دولت سارکوزی یک میلیارد یوروی دیگر نیز در بخشهای آموزش، حمل و نقل و اشتغال 300 نقطه فرانسه که در جریان ناآرامیهای اجتماعی 2005 بیشترین آسیب را دیده اند سرمایه گذاری خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، شدت ناآرامیهای اجتماعی در فرانسه به حدی است که در جریان اعتصابها و آشوبهای سال گذشته به غیر از آسیبهای وارده بر بخشهای دولتی فقط 46 هزار و 800 دستگاه اتومبیل توسط شورشیان به آتش کشیده شد و در سال 2006 نیز 44 هزار دستگاه اتومبیل در جریان نا آرامی های یکی دو سال اخیر فرانسه در آتش سوختند.

به گزارش مهر، در جریان اعتصابهای کارگری گسترده آبان ماه فرانسه که به مدت بیش از یک هفته طول کشید و در آن به دلیل اعتصاب کارمندان بخشهای حمل و نقل این کشور، فرانسه حالت فلج به خود گرفته بود، به ازای هر روز اعتصاب، اقتصاد این کشور روزانه 440 میلیون دلار متحمل زیان می شد.