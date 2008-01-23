به گزارش خبرنگار مهر، دهمین گردهمایی مدیران کل کتابخانه های عمومی 30 استان کشور، روزهای 22 و 23 اسفند (چهارشنبه و پنجشنبه) در استان هرمزگان و شهر بندرعباس برگزار می شود.

در گردهمایی قبلی مدیران کل امور کتابخانه های عمومی استانهای کشور که در مشهد برگزار شد، کارگروه های شش گانه ای متشکل از معاونان نهاد و مدیران کل امور کتابخانه های عمومی استانهای سراسر کشور و شامل 1- تشکیلات، بودجه و مشارکتهای مردمی 2- مالی و حقوقی 3- تامین نیروی انسانی 4- مطالعه مفید، منابع و آموزش 5- برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و آمار و نمایه 6- طرحهای عمرانی، مسائل و مشکلات مرتبط با چارت تشکیلاتی جدید این نهاد را بررسی کردند.

در این همایش برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی برای سال 1387 تشریح و ابلاغ می شود و در واقع نتایج آن برنامه های اصلی نهاد کتابخانه های عمومی در سال آتی خواهد بود. در این گردهمایی همچنین وظایف مدیران کل امور کتابخانه های عمومی استانهای سراسر کشور با توجه به چارت تشکیلاتی جدید نهاد که به تصویب هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی رسیده، تشریح و توسط دبیرکل نهاد ابلاغ می شود.