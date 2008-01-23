تداوم توسعه رژیم صهیونیستی/ ساخت هفت هزار و 300 واحد مسکونی در بیت المقدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یوری لوبولیانسکی تصریح کرد: این تصمیم با کسب اجازه از کمیته های مکلف به ساخت و برنامه ریزی در قدس اتخاذ شده است.

به موجب این تصمیم، سه هزار واحد مسکونی در شهرکهای جیلو، هزار و 700 واحد در بیسگات زیف، هزار واحد در حارحوما، 400 واحد در نیفی یاکوف و هزار و 200 واحد دیگر در راموت احداث خواهد شد.

لازم به ذکر است در حال حاضر 200 هزار صهیونیست در 12 محله در قدس شرقی زندگی می کنند.

رژیم صهیونیستی درحالی به شهرک سازی در اراضی اشغالی 1967 ادامه می دهد که این امر بر خلاف طرح نقشه راه و قطعنامه های بین المللی است.

این رژیم تنها یک ماه پس از برگزاری کنفرانس آناپولیس در تاریخ 27 نوامبر 2007 اعلام کرد که قصد دارد 307 واحد مسکونی جدید در جبل ابوغنیم واقع در بیت المقدس شرقی و 250 واحد مسکونی در شهرک معالیه آدومیم در کرانه باختری احداث کند.

شهرک سازی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس شرقی با واکنش جامعه بین المللی حتی آمریکا هم پیمان رژیم صهیونیستی مواجه شد. اما برخی مقامهای این رژیم از جمله آویگدور لیبرمن وزیر تهدیدات استراتژیک اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با سرعت به شهرک سازی در قدس ادامه می دهد.