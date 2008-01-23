"چه آموزشی، برای چه دنیایی" موضوع سخنرانی خاتمی در سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها خاتمی در حاشیه سفر دو روزه خود که به دعوت مجمع جهانی اقتصاد انجام می‌شود، با برخی از مقامهای جهان دیدار و گفتگو خواهد داشت.

این مجمع هر سال در پایان ماه ژانویه در روستای کوهستانی داووس سوئیس برگزار می‌شود و رهبران و نخبگان عرصه‌های مختلف اقتصادی، هنری، صنعتی و سیاسی کشورهای مختلف جهان به آن دعوت می‌شوند.

امسال، شعار اجلاس داووس "قدرت خلاقیت مشارکتی در جهان" و محور اصلی بحثها "چگونگی کنار گذاشتن اختلافات و همراه شدن با یکدیگر برای حل مشکلات جهانی" است.

ریاست افتتاحیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد را تونی بلر، نخست ‌وزیر سابق انگلیس به عنوان یکی از بنیانگذاران مجمع جهانی اقتصاد برعهده دارد.

سال گذشته، حضور خاتمی در این اجلاس و سخنرانی وی حامل دو پیام بود: "حرکت ایران در مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای" و "لزوم احترام متقابل ایران و جهان".