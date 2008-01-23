هولوگرام مجازی ولیعهد انگلیس به ابوظبی سفر کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، مسافرت به یک قاره دیگر همیشه با صرف هزاران یورو و انشار بیشتر گازهای گلخانه ای همراه است. این درحالی است که در دنیای آینده می توان این سفر را بدون تولید و انتشار دهها تن دی اکسید کربن و صرفه جویی در هزینه تنها با کمک هولوگرام انجام داد.

در حقیقت پرنس چارلز ولیعهد انگلیس به صورت یک هولوگرام مجازی در اجلاس جهانی آینده انرژی در ابوظبی امارات متحده عربی شرکت کرد.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، پرنس چارلز هرگز به عنوان یک انسان مدرن که توجه زیادی به فناوری دارد شناخته نمی شود، به همین علت روزنامه های انگلیسی همواره ولیعهد انگلیس را مورد تمسخر قرار می دهند اما اکنون وی همانند یک هولوگرام مجازی در اجلاس انرژی بدون سفر که می تواند سالانه از انتشار 15 تن گاز گلخانه ای در اتمسفر زمین اجتناب کند، شرکت کرده است.

وی در خصوص اهداف شرکت مجازی در این کنفرانس اظهار داشت: "می خواستم تبریکات خود را به مقامات ابوظبی برای پروژه ایجاد شهری با عنوان "مصدر" که کاملا با منابع طبیعی و با انتشار صفر درصد گاز دی اکسید کربن فعال است، ابلاغ کنم. دانشمندان می گویند که مشکل تغییرات آب و هوا بسیار جدی است و باید در کمتر از 10 سال انتشار گازهای گلخانه ای را کمتر و یا متوقف کنیم."

بنابراین گزارش، سخنرانی ولیعهد انگلیس که به صورت هولوگرام مجازی صورت می گرفت به مدت 6 دقیقه به طول انجامید.

فناوری این هولوگرام را یک شرکت انگلیسی با عنوان Highgrove نوامبر گذشته به ثبت رساند. در این خصوص "یان اوکانل" مدیر این شرکت توضیح داد: "با استفاده از پروژکتور با نور بالا و با ایجاد یک لایه ویژه از پلیمرهای نامرئی امکان پرتو افشانی یک تصویر دوبعدی که تبدیل به یک تصویر مجازی سه بعدی می شود، وجود دارد. این فناوری بسیار ساده است و تنها از یک دوربین تلویزیونی و یک پروژکتور استفاده می کند."

تاکنون هولوگرامها تنها در مورد پیامهای ضبط شده ویدیویی مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون با استفاده از این فناوری نوین امکان ایجاد پرتوهای هولوگرافی مسقتیم نیز به وجود آمده است.

این فناوری جدید پیش از این با بیش از 17 هزار 700 کیلومتر و در فاصله میان سن خوزه آمریکا تا بنگلور هند مورد آزمایش قرار گرفته بود.