170 اکیپ پستی کالابرگ مرحله سیزدهم را توزیع می کنند

علی دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این اقدام در 151 واحد پستی در غرب استان تهران و 11 دفتر پستی در شهرستان کرج از اول بهمن ماه آغاز شده و به مدت 45 روز ادامه دارد.

وی افزود: در مرحله سیزدهم توزیع کالابرگها، داشتن کارت ملی همه اعضای خانواده یا تائیدیه ثبت احوال ضروری است همچنین داشتن اصل شناسنامه کلیه اعضای خانواده و ته برگ کالابرگ مرحله دوازدهم برای دریافت کالابرگ الزامی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای متولدین سال 68 به بعد تنها ثبت شماره ملی در شناسنامه کافی است و خانواده هایی که اعضای آنها اضافه یا کم شده اند می توانند در واحدهای پستی با مراجعه به نماینده اداره بازرگانی مستقر در آن واحد و ارائه مدارک لازم، کالابرگ خود را دریافت کنند.

دولتشاهی یادآور شد: وجه پرداختی به ازای هر نفر پنج هزار ریال است و در حال حاضر کالابرگ خانوارهای پنج نفره در حال توزیع است.

وی عنوان کرد: توزیع کالابرگ خانوارهای پنج نفره تا هفتم بهمن ماه ادامه دارد و خانوارهای چهار نفره، سه نفره، دو نفره، یک نفره و هشت نفر به بالا می توانند به ترتیب در روزهای هشتم تا هفدهم، هجدهم تا بیست و هشتم، بیست و نهم تا چهارم اسفندماه، چهارم تا هشتم اسفند و پس از آن تا شانزدهم اسفند ماه برای دریافت کالابرگ خود به واحدها و دفاتر پستی مراجعه کنند.