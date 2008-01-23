دروغهای بوش موجب شکل گیری جنگ عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این تحقیق که توسط دو روزنامه نگار مستقل آمریکایی انجام شده بر این نکته تاکید دارد که از سال 2001 میلادی ( دو سال قبل از آغاز حمله به عراق ) "جرج بوش" و سایر مقامات بلند پایه آمریکا در سخنرانیهای خود اطلاعات و آمارهای غلطی را از عراق ارائه می کردند.

نتیجه این تحقیق که شب گذشته در وب سایت "مرکز وحدت مردمی آمریکا" منتشر شده اینطور نتیجه گیری می کند که این سخنرانیهای اشتباه و دروغین بخشی از یک نبرد هماهنگ شده بوده که به طور موثری افکارعمومی را تحت تاثیر قرار داده و آنها را برای آغاز جنگ آماده کرده است.

کاخ سفید تا کنون واکنشی به این تحقیق نشان نداده است.

به گزارش مهر، کاخ سفید بعد از حملات 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم و منهدم ساختن تسلیحات کشتار جمعی عراق به همراه چند کشور دیگر به عراق حمله کردند، اما بازرسیهای انجام شده در این کشور برای یافتن تسلیحات کشتار جمعی بدون نتیجه پایان یافتند.