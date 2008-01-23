تخریب دیوار مرزی مصر و نوارغزه/ شهادت دو مبارز فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع بیمارستانی و شاهدان فلسطینی امروز از شهادت یک مبارز فلسطینی و زخمی شدن چهار نفر دیگر در یورش نظامیان صهیونیستی به رفح در جنوب نوارغزه خبر دادند.

این مبارز فلسطینی که متعلق به گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس بود؛ در جریان درگیری با نظامیان صهیونیستی به شهادت رسید.

یک فلسطینی دیگر نیز که روز شنبه بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی در جنوب نوارغزه زخمی شده بود؛ به دلیل شدت جراحت، شب گذشته به شهادت رسید.

خبرگزاری سما نیز گزارش داد: افراد مسلح ناشناس صبح امروز با استفاده از مواد منفجره بخشهایی از دیوار مرزی مصر و نوارغزه را تخریب کردند.

این انفجارها پس از تظاهرات شهروندان فلسطینی در رفح در نزدیکی مرزهای مصر و نوارغزه که به دعوت جنبش حماس و در اعتراض به محاصره غزه صورت گرفت به وقوع پیوست.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد: پس از تخریب دیوار مرزی میان مصر و نوارغزه، هزاران فلسطینی بدون اجازه و هماهنگی با طرف مصری وارد مصر شده اند.

یک منبع امنیتی مصر در این رابطه اعلام کرد: هنوز تصمیمی در مورد نحوه تعامل با این افراد اتخاذ نشده است.

در دور تازه حملات صهیونیستها علیه ملت فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن تاکنون بیش از 60 فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

همزمان با ادامه این حملات، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب دستوربسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد.