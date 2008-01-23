سیاستگذاری برای حمایت از کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیاست معاونت بر این مقوله استوار است که کمیته های تحقیقاتی به یک شکل رشد داشته باشند و اگر کمیته ای نیز از سایرین رشد بیشتری داشت باید حمایت شود.

وی تأکید کرد: رشد کمیته ها نباید متوقف شود کرد و دانشجویان نیز تنها نباید به موفقیت های مقطعی فکر کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت یک توافق جمعی و مکتوب در مواردی که به رشد کمیته های تحقیقات دانشجویی منجر می شود، گفت: کمیته های تحقیقات دانشجویی باید با دید بازتری به موضوعات تحقیقاتی در دانشگاه بپردازند.

وی یاد آور شد: وزارت بهداشت و معاونت تحقیقات با کمیته های تحقیقات دانشجویی همانند دانشگاهها برخورد می کند و این کمیته ها نیز باید با یک دید مناسب به رقابت با یکدیگر بپردازند.

به گزارش مهر، کمیته های تحقیقات دانشجویی دارای سابقه 15 ساله در دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند و در حال حاضر حدود 5 هزار دانشجو در 45 کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی فعالیت می کنند.