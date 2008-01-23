خاموشی های پراکنده در برخی نقاط کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در پی کاهش دما و شدت برودت هوا طی روزهای اخیر و اولویت دادن به تامین گاز مشترکان خانگی، میزان گاز تحویلی به نیروگاه های کشور به پائین ترین سطح در سالهای اخیر رسیده است، این درحالی است که افزایش مصرف گاز در بخش خانگی طی این دوره زمانی سبب شده تا شرکت ملی گاز ایران میزان گاز تحویلی به نیروگاه های کشور را تا حد کم سابقه ای نسبت به سالهای گذشته کاهش دهد.

اما علیرغم وعده پیشین مسئولان توانیر مبنی بر تامین برق مورد نیاز کشور در فصل سرما، قطعی دوساعته برق در تهران و برخی استانهای کشور به دلیل کمبود سوخت نیروگاه ها، موجب نگرانی برخی از مردم شده است، این درحالی است که به علت فراگیری، شدت و کثرت روزهای سرد زمستان امسال که طی دهه اخیر بی سابقه بوده ، مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها افزایش یافته و هم اکنون ذخیره مخازن سوخت نیروگاه ها به حداقل رسیده که این امر امکان بروز خاموشی های پراکنده در سراسر کشور را پررنگ تر می کند.

از سوی دیگر تامین سوختهای جایگزین نظیر گازوئیل و مازوت برای نیروگاه های کشور نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده؛ چراکه برودت هوا و محدودیت ظرفیت ناوگان ریلی و جاده ای کشور، سوخت رسانی مایع به برخی از نیروگاه های کشور را دچار مشکل کرده است.

در حالیکه مقامات ارشد صنعت برق وضعیت ذخیره مخازن سوخت را در دوره قبل از سرما مطلوب عنوان می کردند اما این احتمال وجود دارد که پیش بینی سوخت مایع برای نیروگاه ها از سوی این وزارتخانه براساس میانگین دمای چند سال اخیر صورت گرفته باشد و سرمای بی سابقه زمستانی امسال باعث افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاه ها شده است.

در چنین شرایطی که تأمین گاز طبیعی برای نیروگاه ها با محدودیت مواجه است، صنعت برق کشور از تمام ظرفیتهای موجود برای استفاده از سوختهای جایگزین بهره می گیرد و بر این اساس سعی در مدیریت بحران و نیز عدم طولانی شدن خاموشی های پراکنده در سطح کشور دارد.

هم اکنون بیش از ۹۰درصد برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی تولید می شود؛ بنابراین صرفه جویی مردم در مصرف برق و پرهیز از استفاده‌های غیر ضروری از این انرژی می تواند موجبات خدمت رسانی بهتر صنعت برق برای تأمین برق مورد نیاز کشور را فراهم کند.

این درحالی است که برای 30 هزارمگاوات ساعت تولید برق در نیمه دوم سال حدود 120 میلیون مترمکعب معادل گازی، سوخت لازم است و به ازای هرمترمکعب گاز، 4 کیلووات ساعت برق تولید می شود ضمن اینکه میزان تولید انرژی ازیک لیتر گازوئیل با یک لیتر مازوت و یک لیتر گاز یکسان است.

به گزارش مهر، حداکثر بار مصرف برق در تهران در حال حاضر ۱۲۰۰ مگاوات است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است که این امر لزوم صرفه جویی مردم را برای تامین برق مورد نیاز سراسر کشور و به تبع آن تامین گاز مورد نیاز برخی مناطق کشور را می طلبد.