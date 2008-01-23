به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، رمان جدید جان گریشام داستان متهم شدن یک شرکت مواد شیمیایی به مشارکت در یکسری جنایات است. این شرکت به دادگاه ایالتی تقاضای استیناف می کند و کل رمان استماع دفاعیات شرکت در دادگاه است.

جان گریشام و استفن کینگ دو جنایی نویس محبوب آمریکایی هستند که همواره در رقابت با یکدیگر حرکت می کنند، به طوری که آثار هر دو از پرفروش ترین کتابهای آمریکا و سایر کشورها به حساب می آیند. این دو نویسنده رفاقت دیرینه ای هم با هم دارند و بارها در کنار یکدیگر در جلسات مختلفی شرکت کرده اند.

کتاب جدید کینگ با نام "دوما کی" دیروز منتشر شده است و رمان جان گریشام روز 29 ژانویه توسط انتشارات رندوم هاوس وارد بازار کتاب می شود که رقابت تنگانگی را در فروش به وجود خواهد آورد. سایت آمازون که اقدام به پیش فروش این کتابها کرده فروش رمان استفن کینگ را از کل نسخه ها 27 درصد و فروش جان گریشام را 13 درصد اعلام کرده است.

از مطرح ترین آثار جان گریشام می توان به "فراری"، "زمانی برای کشتن" و "پرونده پلیکان" اشاره کرد. تازه ترین اثر او "بازی به خاطر پیتزا" بود.