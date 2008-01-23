اجرای دو نمایش تئاتر شهر تا جشنواره ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد این هفته نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" نوشته فردریش دورنمات به کارگردانی حمید سمندریان ساعت 19 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت. گوهر خیراندیش،‌ پیام دهکردی، علی رامز، احمد ساعتچیان، میرطاهر مظلومی، الیکا عبدالرزاقی و ... در این نمایش بازی می‌کنند.

تالار چهارسو هم هر روز ساعت 15/19 میزبان نمایش "مرغابی وحشی" نوشته هنریک ایبسن به کارگردانی نادر برهانی مرند خواهد بود. در این نمایش که روزهای پنجشنبه و جمعه در دو نوبت 30/16 و 15/19 اجرا می‌شود، سیامک صفری، ایوب آقاخانی، کاظم هژیرآزاد، علا محسنی، فرزین محدث، سیما مبارکشاهی،‌ الهام پاوه‌نژاد و هومن برق‌نورد بازی می‌کنند.

علاقمندان هنر تئاتر برای تهیه بلیت این دو نمایش می‌توانند هر روز غیر از شنبه‌ها از ساعت 30/15 تا 30/19 به گیشه مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.