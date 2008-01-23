13 درصد شاغلان صنعت و کشاورزی استان مرکزی آموزشهای فنی حرفه ای را فراگرفته اند

عبدالجواد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این سازمان در سال گذشته 61 هزار و 649 نفر در آموزشگاه های ثابت، سیار، بخش خصوصی و صنعت آموزش دریافت کرده اند که از این تعداد در واحدهای سیار، 10 درصد در بخش صنعت و 61 درصد در بخش خصوصی و بقیه در مراکز ثابت آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفته اند.



وی افزود: از مجموع سه میلیون و 647 هزار آموزش دیده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سهم استان مرکزی 35/2 درصد از این مجموع است که استان مرکزی با توجه به جایگاه 17 از نظر امکانات و تجهیزات در زمینه ارائه آموزش های فنی وحرفه ای به افراد رتبه سیزدهم را کسب کرده است.



رهبر با اشاره به اینکه در حال حاضر 247 واحد آموزشی در بخش خصوصی و 19 مرکز دولتی در استان خدمات فنی و حرفه ای به افراد ارائه می کنند، گفت: در مراکز بخش خصوصی آموزش ها در قالب 35 حرفه و در مراکز دولتی 220 حرفه به افراد ارائه می شود ضمن اینکه در مراکز دولتی، 17 هزار و 500 نفر و در بخش خصوصی نیز 44 هزار و 200 نفر آموزش دیده اند.



وی ادامه داد: در دو سال اول، برنامه چهارم توسعه گسترش فعالیتها و خدمات فنی و حرفه ای به افراد جامعه به خصوص جوانان از اهداف و برنامه های اجرا شده این سازمان بوده است و در سال 84 در قالب 16رشته به سه هزار و 955 نفر خدمات آموزشی و فنی و حرفه ای ارائه در بخش صنعت ارائه شده است که این میزان در سال 85 از نظر تعداد 54 درصد افزایش یافته است.



وی عنوان کرد: در بخش صنعت با توجه به رویکرد جدید این سازما ن و به دلیل صنعتی بودن استان مرکزی با افزایش 100درصدی تعهدات و امکانات در 9 ماهه سال جاری به شش هزار و 859 تن خدمات فنی وحرفه ای صنعتی ارائه شده است.



رهبر با مقایسه عملکرد این سازمان در بخشهای کشاورزی و خدماتی در سالهای 84 و85 گفت: در سال 84، هفت هزار و 59 نفر در بخش خدمات دریافت خدمات داشته اند که این میزان در سال 85 با 54 درصد افزایش به 10 هزار و 797 تن رسیده است ضمن اینکه در 9 ماهه این تعداد به 15 هزار و 358 نفر در 11 رشته رسیده است.



وی یادآور شد: در بخش کشاورزی نیز به دلایل بی اطلاعی اغلب جوانان و کشاورزان از وجود ظرفیتهای بالای کاری در آموزش فنی و حرفه ای و ارائه خدمات فنی به کشاورزان، بیشترین حجم فعالیت های فنی وحرفه ای به جهاد کشاورزی واگذار شده است به گونه ای که درسال 84، تنها 128 نفر و در سال 85 با 196 درصد رشد به 380 نفر آموزش ارائه شده است و در 9 ماه گذشته نیز یک هزار و 273 نفر از خدمات فنی و حرفه ای بهره مند شده اند که 50 درصد از این میزان در قالب طرح هجرت صورت گرفته است.



سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی با بیان اینکه مجموع شاغلان استان بالغ بر 385 هزار و459 تن هستند، بیان داشت: 36 درصد از مجموع افراد شاغل در این استان در بخش صنعت، 23 درصد در بخش کشاورزی و 41 درصد در بخش خدمات قعالند که در سه سال گذشته به ترتیب 3/11درصد، 6/2 درصد و 21 درصد از حجم خدمات فنی و حرفه ای به این بخش ها ارائه شده است.