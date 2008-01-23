نمایشگاه "روایت عشق" در دانشگاه تربیت معلم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه فرهنگی مذهبی"روایت عشق " با هدف معرفی فرهنگ غنی عاشورا، آشنایی دانشجویان با شخصیت، سیره نظری و عملی امام حسین (ع) زنده نگهداشتن حماسه عظیم عاشورا، افزایش دانش اعتقادی و دینی و سیاسی دانشجویان، آشنایی با آموزه های رفتاری فرهنگی و سیاسی آن حضرت و فراهم سازی زمینه های انس بیشتر دانشگاهیان با فرهنگ عاشورا از سوی نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تربیت معلم با همکاری مدیریت امور فرهنگی این دانشگاه آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه 30 تابلو با عنوان تجلی عشق با مضامینی از سقیفه تا عاشورا به نمایش گذاشته شده است. همچنین نمایش بیش از 500 جلد کتاب موضوعی، پوسترهایی از فرهنگ عاشورا، نمایش متنهای کوتاه عاشورایی، انتشار 10 ویِِِِِژه نامه روزانه عاشورا، نمایش فیلم و . .. از عمده ترین برنامه های این نمایشگاه است.

این نمایشگاه از امروز آغاز به کار کرده است و به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه تربیت معلم برای بازدید علاقمندان دایر است.

در حال حاضر 11 هزار دانشجوی دختر و پسر در رشته های مختلف در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا در دانشگاه تربیت معلم مشغول به تحصیل هستند.