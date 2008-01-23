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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۲

میزان بارندگی در آذربایجان غربی 43 درصد کاهش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: میزان بارندگی آذربایجان غربی در سال زراعی جاری نسبت به متوسط بارندگی این استان 43 درصد کاهش یافته است.

فرخ مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: متوسط بارندگی در سال زراعی جاری 60 میلیمتر است در حالی که میزان بارندگی در سالهای اخیر 138 میلیمتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش بیشترین میزان بارندگی به ترتیب در شهرستانهای میاندوآب، نقده و ارومیه بوده است افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، میزان بارندگی به متوسط بارندگی های اخیر نزدیک شود.

مطلبی با بیان اینکه در سال زراعی میزان پراکنش بارندگی مطلوب نبوده است، خاطرنشان کرد: متوسط سرما در دو هفته اخیر تا 15 درجه زیر صفر و تداوم آن در سال زراعی جاری، موجب یخ بستن زمین تا عمق 50 سانتیمتری و آسیب دیدن ریشه های درختان شده و خسارت محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است.

استان آذربایجان غربی با دارا بودن 17 رودخانه دایمی دومین استان پرآب کشور است.

کد مطلب 625828

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