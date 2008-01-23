توافق ابتدایی بر پیش نویس قطعنامه/ تاکیدقطعنامه بر تدابیر غیر تحریمی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، لاوروف در پایان نشست پنج عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان که روز گذشته در برلین صورت گرفت به خبرنگاران گفت که پیش نویس قطعنامه جدید در مورد ایران که توسط گروه مذکور هماهنگ شده، تدابیر بدون تحریم را در ارتباط با ایران در نظر دارد.

وی گفت: تدابیر تکمیلی جهت تاثیر بر ایران در نظر گرفته شده، اما شامل تحریم های شدید نمی شود. این تدابیر اصولاً به صورت دعوت از همه کشورها برای دقت در خصوص توسعه روابط مختلف با ایران مطرح شده که اجازه داده نشود هیچگونه تخلفی در امر رژیم منع اشاعه بوجود آید که نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد دقیقا همین است.

وی توضیح داد که متن کنونی، پیش نویس قطعنامه ای است که به طور ابتدایی مورد موافقت گروه "1+5" قرار گرفته است.

لاوروف تصریح کرد: تدوین کنندگان این پیش نویس سه کشور اروپایی هستند و برای بررسی و ادامه کار آن را به شورای امنیت ارائه خواهند داد.

این مقام روسیه ضمن ابراز رضایت از نتایج نشست برلین تاکید کرد که در شورای امنیت 15 کشور عضویت دارند حال آنکه در دیدار گروه "1+5" فقط پنج عضو آن حضور داشت. به همین خاطر بقیه اعضای شورای امنیت باید این پیش نویس را بررسی کرده که و مشخص کنند که تا چه اندازه منافع آنها در آن منعکس شده است و ما آمادگی داریم که در صورت پیشنهاداتی از سوی دیگر اعضا، آنها را بررسی کنیم.

سرگئی لاوروف اضافه کرد: من از دیدار اخیر رضایت دارم چرا که در پایان آن ما متنی را تنظیم کردیم که با متن اولیه همپیمانان غربی ما تفاوت دارد. در متن اولیه درخواست هایی برای تنبیه ایران و نه حمایت از تلاش های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای روشن نمودن همه گذشته فعالیت های هسته ای ایران وجود داشت، اما اکنون معیارهایی در قطعنامه گنجانده شده که بر اساس آنها همکاری اعضای گروه "1+5" ترسیم می شود به عبارت دیگر عملکرد شورای امنیت صرفاً در جهت تامین رژیم منع گسترش سلاح کشتار جمعی و نه اهداف سیاسی است.

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که ایران آماده پاسخ دادن به همه سؤالات باقی مانده در برنامه هسته ای خود طی هفته های آینده است و آنها قول دادند که طی 2 تا 3 هفته آینده آمادگی دارند که به تمامی سؤالات پاسخ دهند.