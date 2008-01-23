به عملکرد شورای نگهبان امیدوارم/ جلسه امشب برای بررسی ردصلاحیت ها

حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید خود از خبرگزاری مهر ، با اشاره به رد برخی نامزدهای این حزب از سوی هیئت های اجرایی انتخابات مجلس هشتم، گفت: امشب جلسه فوق العاده شورای مرکزی حزب برای بررسی این موضوع تشکیل می شود و پس از آن اقدامات خود در این زمینه را انجام خواهیم داد.

وی افزود: در این جلسه اعضای شورای مرکزی، اتاق فکر و ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی حضور خواهند داشت و ضمن بررسی علل ردصلاحیت ها، راهبردهای حزب در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم مشخص خواهد شد.

دبیرکل اعتماد ملی در پاسخ به سئوالی درباره تعداد کاندیداهای رد صلاحیت شده اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم از سوی هیئت های اجرایی، گفت: اخبار اولیه حاکی از ردصلاحیت کاندیداهای اساسی ما است، اما اطلاع دقیقی از میزان ردصلاحیت کاندیداهایمان در استان ها ندارم.

کروبی تصریح کرد: بر این اساس قرار است آقای سلطانی فر، رئیس ستاد اجرایی انتخابات حزب، آمار دقیق کاندیداهای رد صلاحیت شده حزب اعتماد ملی را بگیرد تا در جلسه امشب مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان از آمار ردصلاحیت شدگان خواهد کاست، گفت: بنده معتقدم در این دوره از انتخابات، شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود که همان دفاع از حقوق مردم و امر نظارت است، عمل خواهد کرد و تعدادی از کاندیداهایی که از سوی هیئت اجرایی انتخابات ردصلاحیت شده اند را به عرصه انتخابات بازخواهد گرداند، به همین خاطر بنده به رفتار صحیح شورای نگهبان در این دوره از انتخابات بسیار امیدوارم.

دبیرکل حزب اعتماد ملی در پاسخ به سئوالی درباره کاندیداهای این حزب در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: در حوزه انتخابیه تبریز آیت الله سیدمحسن موسوی تبریزی، در قزوین حجت الاسلام محمدی تاکندی، در ایلام حجت الاسلام محمدی ایلامی کاندیداهای حزب در این سه حوزه انتخابیه هستند.

کروبی افزود: در مورد کاندیداهای حزب اعتماد ملی در تهران نیز هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.

مشروح گفتگوی مهر با دبیرکل حزب اعتماد ملی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.