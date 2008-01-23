چند شگفتی کوچک و دیگر هیچ

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این چهار فیلم در کنار کمدی مستقل "جانو" در بخش اسکار بهترین فیلم رقابت می‌کنند، هرچند جو رایت کارگردان فیلم "تاوان" در بخش بهترین کارگردانی از قلم افتاده و جولین شنیبل برای فیلم "زنگ شیرجه و پروانه" جای او را گرفته است.





جرج کلونی برای "مایکل کلیتن" نامزد دریافت جایزه است

در این بین جوئل و ایتن کوئن هر یک برای فیلم "پیرمردها کشوری ندارند" نامزد دریافت چهار جایزه در بخش‌های بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه اقتباسی و تدوین هستند. آنها در بخش بهترین تدوین با نام مستعار رودریک جینز برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند.

از جمله شگفتی‌های فهرست نامزدهای اسکار امسال که روز گذشته با حضور سید گنیس رئیس آکادمی علوم وهنرهای سینمایی و کتی بیتس بازیگر برنده اسکار برای فیلم "میزری" در لس آنجلس اعلام شد، می‌توان به نامزد شدن تامی لی جونز برای فیلم "در دره الله" اشاره کرد که اولین نامزدی او در این بخش است. او برای فیلم سال 1993 "فراری" برنده جایزه اسکار نقش مکمل شد. نامزدی لورا لینی برای بازی در فیلم "سویج‌ها" یکی دیگر از نکات غافلگیرکننده فهرست اسکار هشتاد است.

ویگو مورتنسن برای "قول‌های شرقی" و جرج کلونی برای "مایکل کلیتن" برای اولین بار در بخش بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت جایزه هستند. جانی دپ برای فیلم "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان صفت خیابان فلیت" برای سومین بار و دانیل دی ـ لوئیس برای چهارمین بار نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شده‌اند. گو اینکه، دی -‌لوئیس برای فیلم سال 1989 "پای چپ من" یک بار این جایزه را به خانه برده است.

کیت بلانشت که برای نقش‌آفرینی در فیلم "الیزابت" (1997) نامزد اسکار بهترین بازیگر زن شده بود، برای تکرار آن نقش در فیلم "الیزابت: عصر طلایی" یک بار دیگر برای دریافت جایزه این بخش بخت خود را امتحان می‌کند. ضمن اینکه او برای بازی در نقش یکی از وجوه شخصیت باب دیلن در فیلم "من اینجا نیستم" در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل نیز نامزد است.

بلانشت دومین بازیگر در تاریخ سینماست که برای بازی در نقش جنس مخالف نامزد اسکار می‌شود. لیندا هانت در سال 1983 برای فیلم "سال زندگی خطرناک" پیتر ویر با بازی مل گیبسن و سیگورنی ویور برنده اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد.

وی در بخش بهترین بازیگر زن با لینی، الن پیج بازیگر جوان کانادایی فیلم "جانو"، جولی کریستی در "دور از او" و ماریون کوتیلارد برای بازی در نقش ادیت پیاف در "زندگی به رنگ صورتی" رقابت می‌کند. جیمز مک‌آووی و کایرا نایتلی هیچ یک برای فیلم "تاوان" نامزد اسکار نشدند و در میان بازیگران فیلم تنها سوارس رونان 13 ساله در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل نامزد است.

از دیگر فیلم‌ها و چهره‌هایی که از راه یافتن به نامزدهای اسکار سال 2008 بازمانده‌اند می‌توان به "درون طبیعت وحشی" به کارگردانی شان پن اشاره کرد که تنها در دو بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برای هال هالبروک و تدوین شانس دریافت جایزه را دارد. همین طور "جنگ چارلی ویلسن" مایک نیکولز که فیلیپ سیمور هافمن با نامزدی در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل تنها نماینده آن در اسکار هشتاد است.

"گانگستر آمریکایی" ریدلی اسکات با بازی دنزل واشینگتن و راسل کرو نیز نتوانست در بخش بهترین فیلم و کارگردان برای خود جایی پیدا کند و تنها دو نامزدی یکی روبی دی در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل و طراحی صحنه کسب کرد. "سوئینی تاد" تیم برتن نیز با تنها سه نامزدی برای دپ، طراحی صحنه و طراحی لباس ناامیدکننده ظاهر شد. "اسپری مو"، "هوس، احتیاط"، "مناظره‌کنندگان ماهر" و "پیش از آنکه شیطان بفهمد مرده‌ای" نیز در هیچ رشته نامزد اسکار نشدند.

در بخش جنجالی بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان، فیلم‌های "جاعل‌ها" اشتفان روزویتسکی از اتریش، "بیوفورت" جوزف سدار از اسرائیل، "مغول" ‌سرگئی بودرف از قزاقستان، "کاتین" آندری وایدا از لهستان و "12" نیکیتا میخالکف از روسیه نامزد شد‌ه‌اند. در این بخش فیلم تحسین‌شده و رومانیایی "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" کریستیان مونگیو در نهایت تعجب از راه یابی به فهرست کوتاه بازماند و در فهرست نهایی نیز فیلم ایتالیایی "ناشناس" ساخته جوزپه تورناتوره حذف شد.

حذف فیلم انیمیشن "پرسپولیس" از بخش فیلم خارجی نیز یک شگفتی بود، هرچند این فیلم در بخش بهترین فیلم انیمیشن برای دریافت جایزه با "راتاتوی" و موج سواری" در رقابت است. "راتاتوی" با نامزدی در پنج رشته از جمله بهترین فیلمنامه غیراقتباسی، موسیقی، صداگذاری و تدوین صدا برنده بزرگ فهرست جوایز است.

در بخش بهترین مستند بلند فیلم‌هایی با مضمون حضور آمریکا در عراق و افغانستان حضوری غالب دارد. در این بخش "افقی پیش رو نیست" چارلز فرگوسن، "عملیات بازگشت به خانه: نوشتن تجربه‌های زمان جنگ" ریچارد ای. رابینز و "تاکسی به سمت تاریکی" الکس گیبنی با "جنگ، رقص" شان فاین و آندره‌آ نیکس که در اوگانادا اتفاق می‌افتد و "سیکو" مایکل مور درباره مشکلات سیستم بهداشت و درمان آمریکا رقابت دارند.

راجر دیکینز در بخش فیلمبرداری برای دو فیلم "پیرمردها کشوری ندارند" و "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" نامزد اسکار شده و فیلم فانتزی "طلسم شده" در بخش بهترین ترانه سه نامزد دارد. ماریت آلن که نوامبر گذشته درگذشت، برای "زندگی به رنگ صورتی" در بخش طراحی لباس نامزد است. در میان استودیوهای فیلمسازی، میراماکس با 21 نامزدی پیشتاز است و پارامونت ونتیج 19 نماینده دارد.



برندگان هشتادمین دوره مراسم اهدا جوایز اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) در مراسمی در کداک تیه‌تر هالیوود مشخص می‌شوند. فهرست کامل نامزدهای هشتادمین دوره جوایز اسکار به این شرح است:



* بهترین فیلم: تاوان / جانو / مایکل کلیتن / پیرمردها کشوری ندارند / خون بپا می‌شود



* بهترین کارگردان: جولین اشنیبل، "زنگ شیرجه و پروانه" / جیسن ریتمن، "جانو" / تونی گیلروی، "مایکل کلیتن" / جوئل و ایتن کوئن، "پیرمردها کشوری ندارند" / پل تامس اندرسن، "خون بپا می‌شود"



* بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: "جانو"، دایابلو کدی / "لارس و دختر واقعی"، نانسی الیور / "مایکل کلیتن"، تونی گیلروی / "راتاتوی"، براد برد، داستان از جان پینکاوا، جیم کاپوبیانکو و براد برد / "سویج‌ها"، تامارا جنکینز



* بهترین فیلمنامه اقتباسی: "تاوان"، کریستوفر همپتن / "دور از او"، سارا پولی / "زنگ شیرجه و پروانه"، رانلد هاروود / "پیرمردها کشوری ندارند"، جوئل و ایتن کوئن / "خون بپا می‌شود"، پل تامس اندرسن



* بهترین بازیگر مرد: جرج کلونی، "مایکل کلیتن" / دنیل دی ـ لوئیس، "خون بپا می‌شود" / جانی دپ، "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان‌صفت خیابان فلیت" / تامی لی جونز، "در دره الله" / ویگو مورتنسن، "قول‌های شرقی"



* بهترین بازیگر زن: کیت بلانشت، "الیزابت: عصر طلایی" / جولی کریستی، "دور از او" / ماریون کوتیلارد، "زندگی به رنگ صورتی" / لورا لینی، "سویج‌ها" / الن پیج، "جانو"



* بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: کیسی افلک، "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" / خاویر باردم، "پیرمردها کشوری ندارند" / فیلیپ سیمور هافمن، "جنگ چارلی ویلسن" / هال هالبروک، "درون طبیعت وحشی" / تام ویلکینسن، "مایکل کلیتن



* بهترین بازیگر زن نقش مکمل: کیت بلانشت، "من اینجا نیستم" / روبی دی، "گانگستر آمریکایی" / سوارس رونان، "تاوان" / ایمی رایان، "رفته، عزیزم، رفته" / تیلدا سوئینتن، "مایکل کلیتن"



* بهترین فیلم انیمیشن: "پرسپولیس" مرجانه ساتراپی و ونسان پارانو / "راتاتوی" براد برد / "موج‌سواری" اش برانن



* یهترین فیلم انیمیشن کوتاه: "والروس را ملاقات کردم"، جاش راسکین / "مادام توتلی ـ پوتلی"، کریس لاویس و ماسیک شربووسکی / "حتی کبوترها هم به بهشت می روند"، ساموئل تورنو و سیمون وانس / "عشق من"، الکساندر پتروف / "پیتر و گرگ"، هیو ولچمن



* بهترین فیلم کوتاه زنده: "شبانه"، کریستیان ای. کریستیانسن و لوئیس وست / "جایگزین"، آندرا جابلین / "موتزارت جیب‌برها"، فیلیپ پوله - ویار / Tangi Argentini، گیدو تیز و آنیا دلمونز / "زن تونتو"، دانیل باربر و متیو براون



* بهترین طراحی صحنه: "گانگستر آمریکایی"، کارگردان هنری: آرتور مکس، طراح دکور: بث ای. روبینو / "تاوان"، کارگردان هنری: سارا گرینوود، طراح دکور: کتی اسپنسر / "قطب‌نمای طلایی"، کارگردان هنری: دنیس گاسنر، طراح دکور: آنا پیناک / "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان‌صفت خیابان فلیت"، کارگردان هنری: دانته فرتی، طراح دکور: فرانچسکا شیاوو / "خون بپا می‌شود"، کارگردان هنری: جک فیسک، طراح دکور: جیم اریکسن



* بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان: "جاعل‌ها" اشتفان روزویتسکی از اتریش / "بیوفورت" جوزف سدار از اسرائیل /"مغول" ‌سرگئی بودرف از قزاقستان / "کاتین" آندری وایدا از لهستان / "12" نیکیتا میخالکف از روسیه



* بهترین فیلمبرداری: راجر دیکینز، "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" / سیموس مک‌گاروی، "تاوان" / یانوش کامینسکی، "زنگ شیرجه و پروانه" / راجر دیکینز، "پیرمردها کشوری ندارند" / رابرت السویت، "خون بپا می‌شود"



* بهترین جلوه‌های ویژه تصویری: دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا / قطب‌نمای طلایی / ترانسفورماتورها



* بهترین طراحی لباس: "سرتاسر جهان"، آلبرت وولسکی / "تاوان"، ژاکلین دوران / "الیزابت: عصر طلایی"، الکساندرا بیرن / "زندگی به رنگ صورتی"، ماریت آلن / "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان‌صفت خیابان فلیت"، کالین آتوود



* بهترین مستند بلند: "افقی پیش رو نیست" چارلز فرگوسن / "عملیات بازگشت به خانه: نوشتن تجربه‌های زمان جنگ" ریچارد رابینز / "سیکو"، مایکل مور / "تاکسی به سمت تاریکی" الکس گیبنی / "جنگ، رقص" شان فاین و آندره‌آ نیکس



* بهترین مستند کوتاه: "مالکیت مطلق، سینتیا وید و ونسا راث / "تاج"، آماندا میچلی و ایزابل وگا / "سلیم بابا"، تیم استرنبرگ و فرانچسسکو بلو / "مادر ساری"، جیمز لانگلی



* بهترین تدوین: کریستوفر روز، "اولتیماتوم بورن" / ژولیت ولفینگ، "زنگ شیرجه و پروانه" / جی کسیدی، "درون طبیعت وحشی" / رودریک جینز، "پیرمردها کشوری ندارند" / دیلان تیکنور، "خون بپا می‌شود"



* بهترین صداگذاری: اولتیماتوم بورن / پیرمردها کشوری ندارند / راتاتویی / قطار سه و 10 دقیقه به یوما / ترانسفورماتورها



* بهترین تدوین صدا: اولتیماتوم بورن / پیرمردها کشوری ندارند / راتاتویی / خون بپا می‌شود / ترانسفورماتورها



* بهترین موسیقی: داریو ماریانلی، "تاوان" / آلبرتو ایگلسیاس، "بادبادک‌باز" / جیمز نیوتن هوارد، "مایکل کلیتن" / مایکل جیاچینو، "راتاتویی" / مارکو بلترامی، "قطار سه و 10 دقیقه به یوما"



* بهترین ترانه: Falling Slowly، "یکبار"، موسیقی و شعر از گلن هانسارد و مارکتا / Happy Working Song، "طلسم‌شده"، موسیقی از آلن منکین، شعر از استفن شوارتز / Raise It Up، "اوگست راش" / "So Close، "طلسم‌شده"، موسیقی از آلن منکین، شعر از استفن شوارتز / Thats How You Know، "طلسم‌شده"، موسیقی از آلن منکین، شعر از استفن شوارتز



* بهترین چهره‌پردازی: "زندگی به رنگ صورتی"، دیدیه لاورن و جان آرچیبالد / "نوربیت"، ریک بیکر و کازوهیرو سوجی / "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا"، وی نیل و مارتین ساموئل