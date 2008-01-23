وزیر نیرو خاموشی های پراکنده در کشور را تائید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: با وجود برخی مشکلات برای تامین گاز برخی از نقاط و عدم گازرسانی به برخی نیروگاه های کشور، اولویت فعلی وزارت نیرو تامین برق خانگی است.

وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو در تامین سوخت نیروگاه های خود با مشکل روبرو است؛ اما تمام سعی ما بر این است که خاموشی روزانه در کشور وجود نداشته باشد؛ این در حالی است که برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی همکاری های مطلوبی میان وزارت نیرو با وزارت کشور و سایر دستگاه های مربوطه برقرار شده است.

وی اولویت دولت مبنی بر تامین برق خانگی و گاز شمال کشور را از دلایل خاموشی های پراکنده اخیر در کشور خواند و گفت: تمامی سعی ما بر این است که به خاطر محدودیت گاز و سرمای طولانی بتوانیم گاز شمال کشور را تامین کنیم. در این راستا با تصمیم ملی که در این خصوص اتخاذ شده، قرار است تا زمان خاموشی ها در شب و مابین ساعت 1 بامداد تا 5 صبح باشد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با اتمام سرما، خاموشی ها نیز به پایان رسد؛ چراکه ظرفیت شبکه برق کشور برای پاسخگویی کاملا مناسب است و مشکل تامین سوخت نیروگاه ها و افت فشار گاز در مناطق سردسیر سبب بروز خاموشی ها شده است.