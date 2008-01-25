تتها شش جایگاه سوخت CNG در مشهد فعال است

علی هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تعداد ‪ ۱۸‬جایگاه عرضه سوخت CNG در مشهد وجود دارد که در حال حاضر فقط شش جایگاه برای تامین سوخت مورد نیاز تاکسی ها و اتوبوس ها فعال است.

مدیر منطقه ‌ای پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی اظهار داشت: 12 ‬جایگاه عرضه سوخت CNG در مشهد نیز به علت افت فشار گاز تعطیل شده اند.

وی عنوان کرد: هم ‌اکنون جایگاه های عرضه گاز واقع در میدان تلویزیون، میدان معراج، جنب اتحادیه تاکسیرانی و اول جاده سرخس فقط ویژه تاکسی های دوگانه سوز که سهمیه بنزین آنها کاهش یافته است، فعال هستند.

هرندی یادآور شد: همچنین دو جایگاه سوخت ابراهیم ‌آباد و جنب اتوبوسرانی نیز برای اتوبوسهایی که فقط از گاز استفاده می‌کنند، فعال هستند.

وی ادامه داد: بقیه جایگاه های سوختگیری نیز تا اطلاع ثانوی به علت افزایش مصرف و افت فشار تعطیل هستند.