به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه 120 شعر نیمایی و سپید از 18 دفتر شعر منصور اوجی است که برای دریافت مجوز نشر به وزارت ارشاد رفته است.

وی همچنین مجموعه شعر "مرگ گل می چیند" را آماده انتشار دارد. این اثر دربردارنده 100 شعر نو و چاپ نشده منصور اوجی است.

اوجی همچنین ترجمه 112 شعر از شاعران جهان را آماده چاپ دارد. این کتاب که "سنگها و علف" نام دارد، ترجمه اشعار جهان را از کلاسیکها تا مدرنهای امروز آمریکا شامل می شود.

اوجی درباره این کتاب گفت: رشته دانشگاهی من مترجمی زبان بوده است. از این رو از دوران تحصیل هر شعری را که از شاعران خوب جهان می خواندم، آن را ترجمه می کردم. ترجمه این اشعار به شکل پراکنده در سالهای قبل از انقلاب در نشریاتی چون خوشه و رودکی و بعد از پیروزی انقلاب در نشریات آدینه، تکاپو و دنیای سخن منتشر شد. این کتاب را نوید شیراز منتشر می کند.

"شعرهای مصری" شامل قطعات تعزلی و عاشقانه منصور اوجی هم که طی 40 سال گذشته سروده شده، از دیگر آثار آماده انتشار این شاعر است.