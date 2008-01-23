مانع تراشی آمریکا در مسیر برگزاری نشست شورای حقوق بشر درباره جنایات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص با اعلام این خبر در ادامه نوشت: اسرائیل و واشنگتن در تلاش هستند تا نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل را که در ژنو و با هدف بررسی تصمیم تل آویو در مسدود کردن راههای ورودی به غزه برگزار می شود، برگزار نشود.

در ادامه این گزارش آمده، با تصمیم تل آویو برای افزایش فشارها بر نوار غزه، رابطه سازمانهای مرتبط با سازمان ملل با رژیم صهیونیستی به سردی گرائید و تل آویو به منظور جلوگیری از به نتیجه رسیدن نشست امروز در ژنو، درصدد بایکوت کردن آن است.

نشست امروز به پیشنهاد مصر و تشکیلات خود گردان برگزار می شود و قرار است وزرای امورخارجه اتحادیه عرب نیز یکشنبه آتی برای بررسی وضعیت اسفناک نوار غزه نشستی را برگزار کنند.

در دور تازه حملات صهیونیستها علیه ملت فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن تاکنون بیش از 60 فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

همزمان با ادامه این حملات، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب دستوربسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد.