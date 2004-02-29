پاكستان بايد در مورد مسائل هسته اي شفاف تر باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، "دومينيك دوويلپن" وزيرامورخارجه فرانسه دركنفرانسي مطبوعاتي كه به همراه "خورشيد قصوري" همتاي پاكستاني خود در آن شركت كرده بود، ضمن اعلام اين مطلب، اظهار داشت: ما از پاكستان درخواست كرديم كه به منظور متوقف ساختن گسترش سلاح هاي هسته اي، مشاركت بيشتري در جوامع بين المللي داشته باشد.

وي افزود: ما از پاكستان درخواست مي كنيم كه به قطع نامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره فعاليت هاي هسته اي توجه بيشتري نمايد. وي اعلام كرد كه فرانسه در نظر دارد ماه آينده كنفرانسي با عنوان "وضعيت گسترش سلاح هاي اتمي" برگزار نمايد كه در اين كنفرانس وضعيت كلي گسترش سلاح هاي هسته اي بررسي خواهد شد. ما از پاكستان دعوت مي كنيم كه در اين كنفرانس شركت كند.

وزيرامورخارجه فرانسه همچنين اعلام كرد كه كشورش از همكاري هاي پاكستان در شناسايي عوامل بازار سياه هسته اي رضايت دارد.



