به گزارش خبرنگار مهر، صفر علی براتلو که در حاشیه گردهمایی روابط عمومی فرمانداری ها، شهرداری ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان تهران با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه استان تهران پاسخ نهایی خود در قبال بررسی پرونده داوطلبان را به‌ صورت کتبی به همه آنها اعلام کرده‌اند.

وی افزود: از امروز هیئت‌های نظارت شورای نگهبان برای حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در فرمانداری تهران و برای سایر شهرستان ‌های استان در محلی که استانداری در اختیار آنها قرار داده مستقر شده اند تا اعتراضات و شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده یا کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده را برای بررسی مجدد دریافت کنند.

براتلو این نکته را نیز متذکر شد که عوامل اجرایی و ستاد انتخابات و مسئولان استان در خصوص تائید، رد یا احراز نشدن صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس هشتم هیچ گونه دخالتی نداشته و هیئت‌های اجرایی در این زمینه مستقل عمل کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران یادآور شد: هیئت‌های نظارت از امروز به مدت 4 روز با استقرار در این دو مکان اعتراضات و شکایات را دریافت می‌ کنند تا در صورت بروز اشتباهات احتمالی از سوی هیئت‌های اجرایی با بررسی مجدد پرونده داوطلبان در این خصوص تصمیم‌ گیری کنند.

به گفته او، مسئولیت اعلام نتایج در این مرحله نیز بر عهده هیئت‌های نظارت شورای نگهبان قانون اساسی است و همچون مرحله پیش ستاد انتخابات هیچ نقش و دخالتی در این مرحله نداشته است.

براتلو در خصوص آمار تائید یا رد صلاحیت‌ شدگان در استان تهران نیز، اظهار داشت: هنوز آمار دقیقی در این رابطه ندارم ولی امیدوارم تا عصر امروز و پس از جمع بندی نهایی آمار دقیق از طریق رسانه ‌ها به اطلاع مردم برسد.

وی متذکر شد: آمارهای متفاوتی که برخی‌ در خصوص رد صلاحیت بیش از ‪۴۰‬ درصد داوطلبان در حوزه‌های انتخابیه استان تهران اعلام می کنند، کذب محض و آمار این حوزه‌ها بسیار کمتر از میزان عنوان شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در پایان درباره شمارش رایانه ‌ای آرای حوزه انتخابیه تهران اظهار داشت: 2 مرحله نام نویسی و دریافت پاسخ استعلامات مراجع چهار گانه داوطلبان نمایندگی مجلس در تهران رایانه ‌ای انجام شد اما برای شمارش رایانه ‌ای آراء تهران در حال رایزنی هستیم.