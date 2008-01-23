تحول اداری تنها با اصلاح فرآیندها و بهبود روشها انجام پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد رضا معصومی ظهر چهار شنبه درجلسه کارگروه تحول اداری استان با بیان اینکه ملاک اندازه گیری، نظارت و کنترل تمامی دستگاهها در آینده میزان بررسی پیشرفت آنها در برنامه های تحول اداری خواهد بود، اظهار داشت: موفقیت هر مدیر و دستگاهی در آینده در گرو موفقیت و پیشرفت چشمگیر در نظام تحول اداری است.

وی با اشاره به حضور مدیرکل دفتر شکایات و ارزیابی عملکرد استانداری دراین جلسه خاطرنشان کرد: حضور وی به منظور بررسی عملکرد دستگاهها جهت انجام برنامه های تحول اداری است که استاندارکرمانشاه نیز به طور جدی پیگیر این موضوع هستند.

رئیس کارگروه تحول اداری استان با بیان اینکه با انجام این سیستم ارائه خدمات به مردم به صورت IT صورت خواهد بود، تصریح کرد: این موضوع برای مشتری ایجاد حق و برای مدیران نیز ایجاد احساس مسئولیت خواهد کرد.

معصومی با اعلام این موضوع که در استان 27 دستگاه پیشرو در ارائه خدمات، شناسایی شده اند تا ارائه خدمات آنان به مردم به صورت IT و سیستماتیک صورت گیرد، یادآور شد: اهداف و برنامه های کاری و همچنین زمان اجرای برنامه ها برای رسیدن به فرآیند های مورد نظر در این 27 دستگاه مشخص شده است که این تعداد دستگاه باید تا پایان سال نسبت به اصلاح و بهبود روشها اقدامات مورد نظر را انجام دهند.

وی افزود: با توجه به این موضوع که با اجرای این سیستم نحوه و روند کاری در دستگاههای اجرایی تغییر پیدا خواهد کرد، دستگاههای اجرایی باید فردی توانمند، مجرب و دارای تخصص کافی در این زمینه را مشخص و معرفی نمایند تا اجرای این طرح تسریع یابد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی استانداری، اجرای این برنامه ها و فرآیند ها را همراه برخی مقاومتها و واکنش هایی دانست و عنوان کرد: باید تلاش ویژه ای صورت گیرد تا ضمن تحول در ساختار اداری از بروز مقاومتها در جهت عدم توفیق آن جلوگیری شود، بنابراین مدیران باید تمام حمایتها و پشتیبانیهای خود را برای اجرای صحیح و توفیق این سیتم بکار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه اعضای این ستاد باید راهکارها و برنامه های حذف مقاومتها و تسریع در توفیق اجرای طرح را تدوین نمایند، گفت: خوشبختانه در این زمینه روحیه همکاری و همراهی مناسبی در استان وجود دارد و پیش بینی می شود که این سیستم با توفیق بسیار خوبی اجرایی شود اما چنانچه مقاومتی در اجرای آن وجود داشته باشد همه باید حمایتهاو پیگیریهای خود را با جدیت انجام دهند.

معصومی در پایان انجام کارهای سخت افزاری را بسیار ساده تر از کارهای نرم افزاری دانست و تصریح کرد: بعضی از افراد که عادت به انجام کارهای سنتی و قدیمی کرده اند به سختی قادر به پذیرش تحول در انجام کارهای خود هستند لذا ارائه آموزش به این گونه افراد یکی از راهکارها و ابزارهای توفیق طرح خواهد بود.

درادامه جلسه مدیر کل تحول اداری و منایع نیروی انسانی استانداری به تشریح گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح مدیریت برمبنای هدف پرداخت.

در ادامه نماینده جهاد دانشگاهی استان در خصوص برنامه GIS ( سیستم اطلاعات جغرافیایی ) گزارشی ارائه کرد و کاربردهای این برنامه را دارا بودن امکانات تصمیم گیری، توانایی به روز کردن اطلاعات از طریق انطباق اطلاعات با اطلاعات جدید، قابلیت دریافت اطلاعات از سیستمهای مختلف و تهیه اطلاعات برای سایرسیستمها، قابلیت برقراری ارتباط بین اطلاعات جغرافیایی و اطلاعات غیرجغرافیایی، قابلیت انجام محاسبات نقشه های متعدد و مختلف، قابل استفاده برای امکان یابی پروژه های مختلف، قابلیت انجام روند های پروژه ها و پاسخگویی درزمان بسیارکوتاه عنوان کرد.