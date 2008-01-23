برنامه هسته ای ایران راه حل نظامی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، "کارل بیلدت" درحاشیه کنفرانس هرتزلیا درجمع خبرنگاران گفت که برنامه هسته ای ایران گزینه نظامی ندارد، چرا که از طریق ابزارهای نظامی تنها می توان آن ( برنامه هسته ای ایران) را به تاخیر انداخت."

وی در پاسخ به این سوال که آیا جهان می تواند با یک ایران هسته ای کنار بیاید، گفت:" تنها راهی که ما می توانیم نسبت به موفقیت آن مطمئن باشیم توافقی با ایران است که قابل تایید باشد. گزینه های نظامی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید."

این در حالی است که "سرگئی لاوروف " وزیر امور خارجه روسیه در مقاله ای که از او درکتاب دیپلماتیک سال 2007 که هر ساله در روسیه چاپ می شود، می نویسد: ما متقاعد شدیم که مسئله نمی تواند از طریق خشونت حل شود و گزینه ای غیر از حل مسالمت آمیز برای موضوع هسته ای ایران وجود ندارد.