به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه که از فردا آغاز می شود شاعران و نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان از جمله مصطفی رحماندوست، سوسن طاقدیس، فروزنده خداجو، شکوه قاسم نیا، اسدالله شعبانی، بیوک ملکی، علی کشاورز، محمدرضا یوسفی، لاله جعفری و سرور کتبی حضور خواهند داشت.

این کارگاه ها هر پنجشنبه برپا خواهند بود و جلسه پایانی آنها روز 16 اسفندماه برگزار می شود. به این ترتیب تا پایان سال جاری 6 جلسه کارگاهی شعر و قصه کودک در موسسه نشر شهر برگزار خواهد شد.

نشر شهر همچنین در اقدامی دیگر، ویژه نامه هایی را برای نوروز امسال تدارک دیده که قرار است در شمارگان 12 هزار نسخه چاپ و به 12 هزار کودک بیمارستانی شهر تهران اهدا شود.

این ویژه نامه های 64 صفحه ای حاوی مطالب متنوع و شاد از جمله قصه، شعر، بازی و تصاویر زیباست که هم اکنون در مرحله تصویرگری است و تا یک ماه دیگر از چاپخانه بیرون می آیند.

در تدوین ویژه نامه های مذکور نویسندگان و تصویرگران ادبیات کودک و نوجوان از جمله مصطفی رحماندوست، علی کشاورز و سرور کتبی همکاری داشته اند. این ویژه نامه ها در تعطیلات نوروز به کودکان بیمارستانی تهران اهدا می شود.