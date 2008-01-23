دستگاه ‌های اجرایی مطالبات بانکها را بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سلیمان حیدری دلگرم، صبح امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری این استان اظهار داشت: بانکها باید با تشکیل شورای بانک به دنبال راهکارهای مناسبی جهت رفع مشکلات باشند.

وی با بیان اینکه پرداخت وام وتسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها باعث کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها می‌شود، افزود: تاکنون هشت هزار و 65 طرح به ارزش چهار هزار و 94 میلیارد ریال و با پیش بینی اشتغال برای 29 هزار و 25 نفر در شهرستان همدان پذیرش شده است.

وی تعداد طرحهای عقد قرارداد شده را شش هزار و 640 مورد اعلام و خاطرنشان کرد: این طرحها به ارزش دو هزار و 243 میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال برای 21 هزار و 31 نفر بوده است.

دلگرم خاطرنشان کرد: از تعداد طرحهای پذیرفته شده، تسهیلات پنج هزار و 610 طرح به ارزش یک هزار و 560 میلیارد ریال پرداخت شده است.

این مسئول یادآور شد: تعداد بازرسیهای انجام شده از بنگاه‌های زودبازده در ماه گذشته 477 مورد بوده که 80 مورد تخلف در آنها مشاهده شده است.