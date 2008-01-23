ابهام در جدیت دستگاههای اجرایی برای کاهش آلودگی هوای تهران

دکتر معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: نکته ابهام در جدیت نهادهای مسئول جهت کاهش آلودگی هوای تهران جدیت دولت و به خصوص سازمان محیط زیست است به طوریکه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران عملکرد مطلوبی را در این خصوص نداشته است.

وی همچنین بزرگترین چالش در خصوص آلودگی هوای تهران را عدم اجرای جدی و مستمر برنامه ها و نظارت قوی و مؤثر بر آنها دانست و افزود: باید ساز و کار اجرایی برای عملیاتی شدن طرحها و هماهنگی آنها در نظر گرفت تا نتیجه طرحها مانند گازسوز کردن خودروها به بیراهه نرود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: گازسوز کردن بی برنامه تاکسی ها ، خودروهای شخصی و نارسائی در تأمین سوخت خودروهای گازسوز به خصوص وسائل نقلیه عمومی این طرح را ناکارآمد کرده است ضمن آنکه بر طبق قانون تردد اتوبوسهای گاز سوز در شهر ممنوع است که این قانون هم اجرا نمی شود.

ابتکار خواستار توجه جدی به معاینه فنی خودروها شد و افزود: در حال حاضر قسمت عمده ای از ظرفیت مراکز معاینه فنی خودروها خالی است و شورای شهر در نظر دارد با ارائه طرحی موجب افزایش تأثیر گذاری این مراکز در کاهش آلودگی هوا بشود.

وی همچنین یادآور شد: درموضوع معاینه فنی نقش راهنمایی و رانندگی بسیار تعیین کننده است و امیدوارم این نیرو با جدیت این موضوع را پیگیری کند.