نوای دوتار حاج قربان سلیمانی دلنشین و ماندگار بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، متن پیام به شرح ذیل است :

درگذشت حاج قربان سلیمانی جامعه هنری و به ویژه خانواده موسیقی کشور را اندوهگین ساخت .حاج قربان بازمانده نسلی از بخشیان بود که موسیقی ما را به ازای مروت ،مردم داری و اخلاص می نواخت و می آموخت.

زخمه بی قرار دو تار حاج قربان به لحاظ آن که از جان بر می آمد سخت دلنشین و ماندگار بود؛ بی گمان فقدان او ضایعه ای جبران ناپذیر برای موسیقی مقامی ایران است .

اینجانب درگذشت این هنرمند خدوم و مخلص را به عموم هنرمندان کشور به ویژه خانواده آن فقید تسلیت می گویم.