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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۹

مدیر مرکز موسیقی صدا و سیما :

نوای دوتار حاج قربان سلیمانی دلنشین و ماندگار بود

نوای دوتار حاج قربان سلیمانی دلنشین و ماندگار بود

کرم رضا پیریایی مدیر مرکز موسیقی صدا و سیما طی پیامی در گذشت حاج قربان سلیمانی نوازنده دو تار خراسانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، متن پیام به شرح ذیل است :

 درگذشت حاج قربان سلیمانی جامعه هنری و به ویژه خانواده موسیقی کشور را اندوهگین ساخت .حاج قربان بازمانده نسلی از بخشیان بود که موسیقی ما را به ازای مروت ،مردم داری و اخلاص می نواخت و می آموخت.

زخمه بی قرار دو تار حاج قربان به لحاظ آن که از جان بر می آمد سخت دلنشین و ماندگار بود؛ بی گمان فقدان او ضایعه ای جبران ناپذیر برای موسیقی مقامی ایران است .

اینجانب درگذشت این هنرمند خدوم و مخلص را به عموم هنرمندان کشور به ویژه خانواده آن فقید تسلیت می گویم. 

کد مطلب 625914

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