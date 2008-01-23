به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای روابط اسلامی – امریکایی، جوان کل استاد دانشگاه میشیگان در این نشست سخنرانی کرده و مدیر حقوقی این شورا نیز به عنوان ناظر جلسه حضور خواهد داشت.

به گزارش مهر ، هراس بی مورد، ترس پایدار، شدید و غیرمنطقی از شرایط، اهداف فعالیتها و یا اشخاص است. مهمترین نشانه این ناهنجاری میل افراطی و غیر منطقی به پرهیز از موضوع مورد ترس است. زمانی‌که این ترس فراتر از کنترل فرد شود یا اگر این ترس به زندگی روزمره فرد وارد شود در آن هنگام باید این بیماری براساس یکی از ناهنجاری‌های گروه "اضطراب" شناسایی و درمان شود.

از جمله انواع این واهمه‌ها می‌توان به اسلام‌هراسی اشاره کرد؛ نوواژه‌ای که به تعصب و تبعیض علیه اسلام یا مسلمانان اطلاق می‌شود. این واژه اواخر دهه 1980 ابداع و پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا استفاده از آن متداول شد.