پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی در اولویت کاری مدیران دانشگاهها

دکتر احمد صدقی گمچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : "اعتبار حقوق اعضای هیئت علمی را از بودجه دانشگاه کم می کنند و به خزانه می ریزند، بنابراین دانشگاهها مجبور هستند در بخشها و امور مختلف دانشگاه توقف ایجاد کنند یا سرعت پیشرفت آنها را کاهش دهند تا با کسری بودجه مواجه نشوند."

رئیس دانشگاه ارومیه اضافه کرد : "کمبود بودجه باعث توقف در پژوهش می شود. برای حق التدیسی ها در پرداخت دستمزدهایشان مشکل به وجود می آید و دانشگاه از خرید کتابها و مجلاتی که توسط هیئت رئیسه تصویب شده است، باز می ماند."

صدقی افزود: "در شرایطی که کسری بودجه داشته باشیم باید از بودجه ها کم کنیم و در محل دیگری هزینه کنیم تا بتوانیم به حقوق و مزایا برسیم و یا اینکه بحث عمرانی دانشگاه را پیش ببریم."

وی خاطرنشان کرد: "اگر بودجه به تناسب به کلیه بخشها تزریق شود، کلیه بخشها و شاخصه های دانشگاه به طور همسنگ و همسان رشد می کنند و دانشگاه رشد همگن پیدا می کند."