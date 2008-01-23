علت ابتلای بیشتر مردان به سرطان کبد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تومور کبد یکی از شایع ترین بیماریها در سطح جهانی به خصوص در میان مردان است. در حقیقت مردان دو برابر زنان به این بیماری مبتلا می شوند.

راز ابتلای بیشتر مردان به این بیماری در کبد مردان و بیان ژنتیکی نامتعادل میان زنان و مردان نهفته است.

به تازگی گروهی از دانشمندان موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی) که نتایج تحقیقات خود را در مجله Journal of Cancer Research منتشر کرده اند، کشف کردند که یک تغییر ژنتیکی در پی التهابهای مزمن علت توسعه بیشتر سرطان کبد در مردان است.

کبد اندامی است که شکل آن در دو جنس زن و مرد متفاوت است و همین تفاوت ظاهری ویژگیهای پایه ای متفاوتی را به خصوص در بیان ژنتیکی، فعالیت آنزیمها و پاسخهای ایمنی موجب می شود.

این تفاوتها که از دوره نوجوانی آغاز می شوند حتی می توانند در خصوص واکنشهای متفاوت زنان و مردان به بعضی از آنتی بیوتیکها و داروها توضیح دهند.

در این تحقیق محققان "ام آی تی" موشهایی را که در آنها تومور کبد از طریق عفونت با "هلیوباکتر هپاتیکوس" (Helicobacter hepaticus) شکل گرفته بود، مورد بررسی قرار دادند. "هلیوباکتر هپاتیککوس" باکتری است که در انسان بیماریهای هپاتیت نوع B و C را بر می انگیزد.

این بیماری به صورت یک التهاب مزمن در سطح هپاتیت موجب شد که بیان تعداد زیادی از ژنهای موشهای نر متوقف و در عوض برخی از ژنهای ماده فعال شوند و یک ضرر هویتی را در کل اندام کبد برانگیزند. در نتیجه این عملکرد، یک عدم تعادل متابولیکی ایجاد شد که به نظر می رسد برای توسعه تومور کبد مناسب است.

نتایج این تحقیق تائید می کند که می توان علت بروز اشکال دیگری از تومورها را با عفونتهای التهابی مزمن توضیح داد.