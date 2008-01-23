بدهی 21 میلیارد ریالی مردم همدان به شرکت آب و فاضلاب

محمد کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجتمع‌های مسکونی 13 میلیارد ریال و دستگاه‌های اجرایی دو میلیارد و 250 میلیون ریال به شرکت آب و فاضلاب استان همدان بدهکارند.

کهریزی با بیان اینکه واحدهای تجاری در سطح استان بیش از دو میلیارد و 770 میلیون ریال بدهی به این شرکت دارند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح در استان همدان بیشترین بدهی را به این شرکت دارند، تصریح کرد: نیروهای مسلح شامل سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و ارتش بیش از 238 میلیون تومان بابت سال 84 و 85 هنوز به این شرکت بدهی دارند.

کهریزی یادآور شد: منتظر هستیم تا دولت راهکار وصول مطالبات ما را از نیروهای مسلح ارائه دهد.