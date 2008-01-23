1001 داوطلب تائید و 109 کاندیدا در تهران رد صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، درانتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی هزارو403 نفر در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ثبت نام کردند که از این تعداد هزار و یک نفر از سوی هیئت های اجرایی تأیید صلاحیت شده اند.

همچنین ازتعداد ثبت نام کنندگان درانتخابات مجلس هشتم، 394 کاندیدا یا احراز صلاحیت نشده یا رد صلاحیت شده اند با این توضیح که از مجموع نفرات مذکور 109 نفر رد صلاحیت شده و بقیه افراد صلاحیت آنها احراز نشده است.

همچنین هشت نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم نیز بنا به دلایلی از شرکت در این انتخابات انصراف داده اند.

لازم به ذکر است کاندیداهایی که به هر علت صلاحیت شان احراز نشده و یا تأیید صلاحیت نشده اند می توانند از امروز ظرف چهار روز نسبت به این امر شکایت کنند.

در حال حاضر هیئت های نظارت شورای نگهبان شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات را دریافت می کنند.