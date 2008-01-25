فقط 10 بیمار ایدزی در نیشابور زندگی می کنند

احمد درودی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: بر اساس آمار موجود تا ابتدای مهرماه سال جاری تعداد 16 هزار و 90 نفر در کل کشور مبتلا به ویروس ایدز شده اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان نیشابور خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار کشوری سهم ما از کل این بیماران باید حداقل 120 نفر باشد که خوشبختانه فقط 10 نفراست.

وی مهمترین دلیل عدم رشد این بیماری را در نیشابور اعتقادات مذهبی دانست و افزود: وجود اعتقادات مذهبی در خانواده های نیشابوری باعث شده که از بسیاری از انحرافات اجتماعی و آسیب های احتمالی که عامل انتشار بیماری ایدز می باشد جلوگیری شود.

درودی یادآور شد: مهمترین عاملی که در انتقال بیماری ایدز وجود دارد، مشکلات بیماران تزریقی و آمیزشی است که امیدواریم مسئله اعتیاد که مهمترین عامل انتقال است با کمک رابطان بهداشتی مهار شود.

وی با بیان اینکه باید مهارتهای مقابله با ایدز را در جوانان با آموزش و افزایش آگاهی آنها ایجاد کنیم گفت: سر فصل پیشگیری از ایدز آموزش صحیح و شفاف است.

درودی با تأکید بر اینکه پنهان کاری درمورد بیماری ایدز عواقب ناگواری دارد، تصریح کرد: مبارزه فعالانه علیه ایدز بر عهده همه ماست و این تلاش سرمایه ای برای آیندگان است.