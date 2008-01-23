جریانات سیاسی جهت گیری خود را شفاف ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن نیلی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: جریانها نباید برای مردم موضعی را اعلام کرده و در باطن به سمت و سوی دیگری وابسته باشند بلکه همه گروهها مواضع و جهت گیریهای حقیقی خود می توانند را به رای مردم گذاشته و آنگاه مردم به قضاوت خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: تمام مناسبات، تعاملات و رقبتهای گروههای سیاسی باید به قدرتمندی نظام در عرصه های مختلف منتهی شود.

دیبر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی شاخه فارس توجه به چند معیار اولویت را دربرنامه ریزیهای استانی از سوی گروههای سیاسی ضروری خواند و گفت: با توجه به ظرفیتها و پتانسیل های فارس توجه به بخشهای کشاورزی، پتروشیمی، گردشگری، الکترونیک و تولیدعلم و فناوری می تواند گامی موثر در توسعه استان باشد.

نیلی خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای تخمینی به عمل آمده هر نفر به نماینده خود ماهیانه یک میلیون و 50هزارتومان اختیار می دهد و اگر آن نماینده فردی مقتدر باشد می تواند ظرفیتها و امکانات سخت افزاری استان را با استفاه از قدرت نرم افزاری خود به بالفعل تبدیل کند.

وی گفت: طی دوره های گذشته به دلیل عملکرد برخی از نمایندگان توقعات مردم به سویی جهت یافته که برمبنای آن، تحقق انتظارات خود را ازقوه مجریه به عهده نمایندگان مجلس گذاشته اند و در این راه برخی از نمایندگان نیز در شمایل روابط عمومی ادارات بیشتر به نامه نگاری برای مردم به دستگاههای دولتی پرداختند که باید نسبت به اصلاح این مسئله نیز اقدام کرد.