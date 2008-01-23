قالیبافان کهنوج ساماندهی می شوند

حسین مسلمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با ساماندهی قالیبافان کهنوج زمینه اشتغال بکار 500 نفر فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: در راستای متشکل کردن قالیبافان این شهرستان 116 دستگاه دار قالی در روستاهای بخش مرکزی کهنوج در اختیار قالیبافان قرار گرفته و تا پایان سال جاری نیز 30 دستگاه دیگر راه اندازی خواهند شد.
مسلمی گفت: با توجه به اهمیت آموزش قالی بافان محلی طرح آموزش قالیبافان نیز در دست اجراست.
وی یادآور شد: در راستای رفاه این افراد طرح بیمه قالیبافان و اهدای تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیون تومان انجام خواهد شد.
نظر شما