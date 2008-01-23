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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۴۰

قالیبافان کهنوج ساماندهی می شوند

قالیبافان کهنوج ساماندهی می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کهنوج از ساماندهی و اعطای تسهیلات رفاهی به قالیبافان این شهرستان خبر داد.

حسین مسلمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با ساماندهی قالیبافان کهنوج زمینه اشتغال بکار 500 نفر فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: در راستای متشکل کردن قالیبافان این شهرستان 116 دستگاه دار قالی در روستاهای بخش مرکزی کهنوج در اختیار قالیبافان قرار گرفته و تا پایان سال جاری نیز 30 دستگاه دیگر راه اندازی خواهند شد.

مسلمی گفت: با توجه به اهمیت آموزش قالی بافان محلی طرح آموزش قالیبافان نیز در دست اجراست.

وی یادآور شد: در راستای رفاه این افراد طرح بیمه  قالیبافان و اهدای تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیون تومان انجام خواهد شد.

 


 

کد مطلب 625960

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