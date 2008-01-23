قضاوت در مورد المپیک زود است/ باید فرهنگ سازی در مورد المپیک را آغاز کنیم

کیومرث هاشمی که امروز به ورزشگاه بزرگ آزادی رفته بود در حاشیه بازدید از اردوی برخی تیم های مستقر در این مجموعه ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب افزود: هنوز زمان زیادی تا آغاز رقابت های المپیک 2008 چین باقی مانده وحتی برخی تیم ها همچنان د رحال انجام دیدار با رقبای خود برای کسب سهمیه این مسابقات هستند. از طرفی تیم هایی که حضور خود را برای شرکت در این رویداد قطعی کرده اند هم هنوز برنامه های آماده سازی خود را به طور کامل اجرا نکرده اند.

وی افزود: در این شرایط نباید در مورد وضعیت نمایندگان خود و چگونگی حضورشان در این بازی ها اظهارنظری صورت بگیرد. هرگونه برداشت منفی و حتی مثبت از شرایط ورزشکاران المپیکی و همچنین بازیکنانی که در تلاش برای حضور در این عرصه هستند کار غلط و اشتباهی است. به طور حتم تا زمان آغاز رقابت های المپیک تیم ها و ورزشکارانشان با تغییر و تحولات زیادی روبه رو می شوند.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی در مورد بودجه در نظر گرفته شده برای فدراسیون هایی که رقابت های المپیک را در پیش رو دارند تصریح کرد: بودجه سالیانه فدراسیون ها که از ابتدای سال در اختیار تیم ها قرار داده شده بود برای اجرای برنامه ریزی های صورت گرفته جهت شرکت در مسابقات المپیک هم هزینه می شود. با این حال به مشکلات مالی فدراسیون هایی که در این زمینه با کمبود مواجه می شوند، رسیدگی خواهیم کرد.

هاشمی در ادامه به صحبت های ذوالقدرسرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان مبنی بر نا آگاهی کلی جامعه از بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان و نبود تبلیغات لازم در این زمینه اشاره کرد و اظهارداشت: متاسفانه در این زمینه فرهنگ لازم در میان مردم ترویج نشده است. اما انجام این کار تنها برعهده سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها نیست، بلکه رسانه های گروهی هم در این زمینه ایفاگر نقش مهمی هستند. به هر حال باید دست به دست بدهیم و هرچه زودتر فرهنگ سازی در مورد المپیک را آغاز و آن را در کل جامعه رواج دهیم. این کار در آماده سازی روحی و روانی کاروان اعزامی به رقابت های المپیک 2008 چین تاثیر زیادی خواهد داشت.

وی در جریان بازید امروز خود از تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و وضعیت سالن فدراسیون والیبال هم دیدن کرد و گفت: موتورخانه مجموعه ورزشی آزادی بدون نقص و در بهترین شرایط ممکن قرار دارد. علت محیط سرد برخی از سالن های این مجموعه و از جمله سالن والیبال هم به قدمت آنها برمی گردد. در هر حال رسیدگی به مشکلات ایجاد شده در سالن های ورزشگاه آزادی را در دستور کار قرار می دهیم. در این بین تعمیر سالن والیبال و تعویض کفپوش های این سالن در اولویت قرار دارند چراکه والیبال ایران احتمالا در سال آینده دو میزبانی در سطح آسیا و جهان خواهد داشت.