30 کمیته برای گرامیداشت دهه فجر در کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دبیر ستاد دهه فجر کرمان ظهر امروز در نشست شورای روابط عمومی استان بر مشارکت دستگاهای دولتی در باشکوه برگزار شدن ایام دهه فجر در این استان تاکید کرد.

مهدی صدفی عنوان کرد: برای برگزاری برنامه های دهه فجر در استان کرمان کمیته های ویژه ای تشکیل شده است که 380 وی‍ژه برنامه را در استان اجرا خواهند کرد.

صدفی یادآور شد: باید با مشارکت مردم آیین های امسال را با همدلی و یکپارچگی هر چه بیشتر برگزار کنیم.

معاون سیاسی استاندار کرمان نیز در این نشست بیان داشت: حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب یکی از اساسی ترین دلایل پیروزی انقلاب به رهبری امام راحل(ره) بود.

ابوالقاسم نصرالهی با اشاره به دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: دشمنی آمریکا از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با ملت ایران به طور کامل نمایان بود که باید هوشیارانه در مقابل تهدیدهای آنان ایستادگی کنیم و با برگزاری مراسم باشکوه ایام دهه فجر، علاقه خود را به این انقلاب به نمایش بگذاریم.