به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه چنین آمده است: 50 روز بیشتر به 24 اسفند روز موعود برای به نمایش گذاشتن جلوه ای دیگر از مردم سالاری دینی باقی نمانده است. جبهه متحد اصولگرایان در ادامه دو بیانیه قبل خود نظر شما ملت شریف را به نکات زیر معطوف می دارد:

1- همانگونه که قبلا به استحضار مردم عزیز ایران اسلامی رساندیم امر گزینش کاندیداهای شایسته و مقبول مردم در جبهه متحد اصولگرایان با سازوکار موثر و مردم سالارانه (5+6) با موفقیت، تفاهم و همدلی به پیش می رود. انشاء الله ثمره آن ارائه فهرستی از صدها چهره کارآمد، متخصص، با تجربه، متدین و دردشناس به محضر ملت معظم در سراسر کشور خواهد بود.

2- برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای حضوری فعال و سازنده در مجلس هشتم مراحل نهایی خود را طی می کند که به زودی منتشر خواهد شد و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

3- انتخابات بدون حضور جریان ها و چهره های فعال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی صحنه ای بدون رقابت و طبعا سرد و بی روح خواهد بود، لذا جبهه متحد اصولگرایان به نوبه خود از تحرک جریان های مختلف سیاسی که تنوع رویکردها و سلایق را در معرض گزینش مردم قرار می دهند استقبال و قدردانی می کند و مطمئن است آنچه مردم برگزینند انتخابی شایسته خواهد بود.

ما بر این باوریم که رقابت جدی ولی قانونمند و اخلاق مدار، با تکیه بر توانمندی های خود و پرهیز از تخریب رقیب می تواند به خلق فضایی شفاف و جذاب بینجامد. در این فضای رقابتی مردم با آرامش و اطمینان بیشتر نمایندگان مورد نظر خود را بر خواهند گزید و مشارکتی حداکثری رقم خواهد خورد.

4- مجلس کارآمد از دیدگاه ما مجلسی است که در برابر قوای دیگر نه منفعل باشد و نه تنش آفرین، بلکه تعاملی سازنده و موثر را با دیگر قوا برقرار سازد که نفع آن عاید مردم شود.

مجلس شورای اسلامی باید هم در بعد نظارت و هم در بعد تقنینی، فعال، با تدبیر و نقش آفرین باشد و به تعبیر مقام معظم رهبری مسیر صحیح را بر اساس چشم انداز پیش روی دولت ترسیم کند. اعتدال، پرهیز از افراط و تفریط، بستر سازی برای تعامل سازنده با کشورهای جهان، ارتقای جایگاه ایران و اقتدار ملی در صحنه بین المللی و حفظ استقلال و عزت ملی و سربلندی ایران از دیگر ویژگی های مجلس مورد نظر ما است.

5- طبیعی است نمایندگان ملت باید هوشیارانه، قاطعانه و با اعتماد به نفس ملی از حقوق مردم در برابر بیگانگان و دشمنان دفاع کنند، از سلطه پذیری بیزار باشند و حفظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و پیشرفت همه جانبه آن را سرلوحه خود قرار دهند.

در پایان، مردم آگاه ایران را به تحقیق و بررسی بیشتر درباره جایگاه و نقش مجلس و حضور باشکوه در این آزمون الهی دعوت می کنیم. شک نیست پی آمد مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم در انتخابات مجلس هشتم، بیش از پیش آمریکا و اسرائیل و دشمنان این ملت را سرخورده و مایوس و راه را برای تداوم پیشرفت همه جانبه ایران عزیز هموار خواهد کرد.