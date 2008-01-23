پنج هزار راس دام در استان کرمان بر اثر سرما تلف شدند

حسین توکلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: سرمای بی سابقه در روزهای پایانی دی ماه سال جاری در مناطق جنوبی استان کرمان و مسدود شدن راههای ارتباطی عشایر به دلیل بارش برف باعث تلف شدن این تعداد دام شده است.

وی تصریح کرد: تا کنون برای تهیه غذای دام های منطقه 20 تن "جو" در بین عشایر پخش شده است اما کمبود علوفه همچنان دامهای عشایراستان کرمان را تهدید می کند.

توکلی خواستار کمک مسئولین استان جهت باز کردن راههای مسدود عشایر و توزیع علوفه بین عشایر منطقه شد.

وی یادآور شد: در منطقه جیرفت و کهنوج بیش از دو میلیون 100 هزار راس دام وجود دارد.

