شهروندان خوش حساب تهرانی جوایز خود را دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون مالی و اداری شهرداری تهران با بیان اینکه شهر تهران برای حفظ وضعیت موجود و نگهداری فضای شهر به بیش از 10 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، گفت: این در حالی است که کل وصولی درآمد عوارض نوسازی شهرداری 10 درصد این مبلغ را تامین می کند.

حسین محمد پورزرندی ، با اشاره به اینکه شهرداری علاوه بر حفظ و نگهداری وضعیت موجود وظیفه توسعه و عمران شهر را نیز دارد ، افزود: به همین منظور در بودجه سال جاری شهرداری فقثط 20 هزار میلیارد ریال برای فعالیت های عمرانی اختصاص یافته است .

وی تاکید کرد: اجرای پروژه های مختلف ترافیکی ، فرهنگی و ورزشی در شهر نیز نیازمند اعتبارات مشخص است که با توجه به نبود منابع مالی پایدار موثر در شهرداری در آمد زایی را برای شهرداری تهران مشکل کرده است.

معاون اداری و مالی شهرداری تهران با بیان اینکه کل منابع پایدار در آمد شهرداری تهران 15 درصدهزینه های شهرداری را نیز تامین نمی کند ادامه داد: از این رو نیازمند فرهنگ سازی برای پرداخت به موقع عوارض در بخش های مختلف از جمله نوسازی شهر هستیم تا شهرداری برنامه ریزی مناسب تری را برای تهران داشته باشد.

پورزرندی گفت: لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران با تغییرات اساسی نسبت به سال گذشته به شورای شهر ارائه شد اما با تغییرات و ایرادات مواجه و نیازمند اصلاحاتی گردید.

وی با اشاره به تغییر سیستم حسابداری شهرداری گفت: تغییر سیستم حسابداری تعهدی باعث ایجاد تغییراتی در نظام حسابرسی شهرداری شد و لایحه بودجه پس از تنظیم به شورای شهر ارسال و سپس با بررسی های اعضای شورای شهر مقرر گشت تا صورت های مالی به صورت مجاز در صورت های مالی عنوان شود از این رو لایحه بودجه به ما ارجاع داده شد تا پس از اصلاح به شورای شهر تقدیم شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: تمام سعی ما افزایش سهم درآمدهای پایدار در میزان درآمدهای شهرداری است تا مدیریت شهری بتواند به درستی برنامه ریزی برای ارائه خدمات به شهروندان داشته باشد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی عوارض ساخت وساز و اضافه تراکم سهم زیادی از میزان درآمد شهرداری را به خود اختصاص داده است در حالی که نمی توان به درستی برنامه ریزی کرد که در سال َآینده با رونق ساخت وساز و یا رکود بازار مسکن میزان در آمد شهرداری چه میزان است.

وی افزود: اگر در شهر تهران ساخت وسازی صورت نگیرد ما درآمد نداریم و این نشان از ناپایدار بودن در آمدها ست این موضوع از سال 61 همزمان با مطرح شدن بحث خودکفایی شهرداری ها به وجود آمد به طوری که مقرر شده بود تا دولت وقت تا سال 62 لایحه اداره شهرداری ها را ارائه کند اما از آن سال تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

پورزرندی در ادامه گفت: برخی بحث ریخت و پاش در شهرداری تهران را مطرح می کنند اما من به عنوان معاون مالی و اداری شهرداری تهران اعلام می کنم حاضریم ماه به ماه و حتی هفته به هفته به شهروندان گزارش دهیم . به طوری که در سال گذشته 2 بار صورت های مالی شهرداری را ارائه دادیم و امسال نیز ریال به ریال هزینه های شهرداری را اعلام کردیم.

درادامه مراسم مدیر کل تشخیص و وصول در آمد شهرداری تهران با اشاره به تاثیر اعلام اعطای جوایز به شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض های نوسازی گفت: شهرداری تهران در شش ماهه اول سال گذشته حدود 120 میلیارد ریال در آمد وصولی از محل عوارض نوسازی داشت.

مهندس سید مناف هاشمی گفت: این در حالی است که از آغاز سال جاری تا پایان شهریور ماه با توجه به برگزاری اولین دوره قرعه کشی شهروندان خوش حساب این درآمد به بیش از 340 میلیارد ریال رسید.

وی با بیان اینکه آخرین آمار وصولی در آمد عوارض نوسازی شهرداری در سال جاری حدود 600 میلیارد ریال بوده است ، تاکید کرد: پیش بینی می کنیم در دو ماه باقی مانده تا پایان سال این رقم به حدود 900 میلیارد ریال برسد.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران تصریح کرد: شهرداری یک درصد از در آمدهای عوارض نوسازی خود را به اعطای جوایز به شهروندان خوش حساب قرار داده تا عاملی برای تشویق و فرهنگ سازی در پرداخت به موقع عوارض های شهری باشد.

وی به آمار برندگان مناطق اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار مناطق 5 و 4 به ترتیب با 106 و 83 جایزه بیشترین میزان دریافت کنندگان جوایز و مناطق 22 و 21 با 8 و 18 کمترین شهروند خوش شانس را داشتند.