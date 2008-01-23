37 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در بیرجند اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فاز دو طرح جمع آوری فاضلاب در مناطق جنوبی شهر بیرجند در حال اجراست، افزود: با اجرای این طرح دو هزار و 200 فقره انشعاب فاضلاب در مدار بهره برداری قرار گرفته است

وی از بهره برداری از هفت پروژه آب و فاضلاب شهری در خراسان جنوبی طی دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: بهره برداری از پروژه های آبرسانی به زهان، اسفدن و بهره برداری از فاز اول پروژه های آبرسانی به شهرهای حاجی آباد، آرین شهر، سه قلعه و بشرویه در این دهه آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه های اصلاح شبکه توزیع آب شرب در همه شهرهای این استان فعال است، بیان داشت: عملیات اجرایی انتقال آب شرب از دشت مختاران به بیرجند به زودی در استان آغاز می شود.

طاهری اعتبار ابلاغ شده ملی و استانی در بخش آب و فاضلاب به این شرکت در سال جاری را 5/10 میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به سال گذشته از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: برای همه شهرهای استان در زمینه تامین و توزیع آب شرب تا 15 سال آینده مشکل نخواهیم داشت .