90 پروژه کمیته امداد دهه فجر در استان مرکزی بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی رضا چگینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها شامل 76 پروژه مسکن مددجویی طرح مقاوم سازی در روستاها به ارزش چهار میلیارد و 332 میلیون ریال و 12 پروژه مسکن مددجویی از محل اعتبار مددجویی با ارزش 600 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: افتتاح یک پروژه کارگاه آموزش و پرورش قارچ با اعتبار 25 میلیون ریال، برگزاری مسابقات ورزش پرسنل توسط اداره کل تعاون و انجمن بیماران کلیوی در رشته های فوتسال، دومیدانی و تنیس روی میز، هماهنگی با سازمان انتقال خون به منظور اهدا خون با حضور پرسنل کمیته امداد، اعزام زائرین نیازمند تحت حمایت کمیته امداد و بهزستی به مشهد مقدس با اعتبار 76 میلیون ریال از دیگر اقدامات این سازمان به مناسبت دهه فجر است.

وی همچنین اظهار داشت: 250 فقره وام کارگشایی به خانواده های نیازمند تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد توسط صندوقهای قرض الحسنه انصار، ثامن الائمه و بسیجیان به ارزش 500 میلیون ریال اعطا خواهد شد.

چگینی افزود: هم چنین در طرحی مواد غذایی بین نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد و بیماران کلیوی با اعتبار 67 میلیون ریال توزیع می شود.