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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۵

اظهارات یک مقام اروپایی درباره برنامه هسته ای ایران

کمیسر قضایی اتحادیه اروپا روز گذشته بدون توجه به حق مشروع ایران در غنی سازی ادعا کرد که اگر ایران برنامه غنی سازی اورانیوم خود را ظرف یک ماه متوقف نکند، از تحریم بیشتر علیه این کشور حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانکو فراتینی" در گفتگو با روزنامه جروزالم پست بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: اروپا نمی تواند اسرائیل را در تلاشهای خود برای مقابله با ادامه حرکت ایران به سوی بمب هسته ای تنها بگذارد .

وی در ادامه افزود: ایران باید برنامه هسته ای خود از جمله بخشهایی که می گوید برای استفاده غیرنظامی است، تا زمانی که اطلاعات کاملی را درباره آن به جامعه بین الملل ارائه دهد، متوقف کند.

این در حالی است که نشست روز گذشته گروه 1+5 در برلین نیز نتیجه دلخواه آمریکا را در بر نداشت و وزیر خارجه روسیه نیز پیش نویس قطعنامه این گروه را در ارتباط با اتخاذ تدابیر غیر تحریمی علیه ایران دانست.


کد مطلب 626008

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