اعتماد ملی در هر شرایطی در انتخابات مجلس حاضر است

محمد ولی کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: سیاست حزب اعتماد ملی شاخه کردستان حضور در انتخابات است و قهر سیاسی در برنامه های این حزب در راستای تحریم و عدم شرکت در انتخابات مجلس هشتم هیچ جایگاهی ندارد.

وی ادامه داد: ما بر اساس سیاست های کلی که در تهران مصوب و به ما اعلام می شود نسبت به معرفی و تشویق افراد برای ثبت نام در انتخابات مجلس هشتم در حوزه های انتخابیه استان اقدام نموده و به نتیجه اعلام تائید صلاحیت های افراد بسار خوش بین هستیم.

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه کردستان در خصوص اینکه ائتلاف اصلاح طلبان استان اعلام نموده در صورت رد صلاحیت نفرات شاخص آنها در انتخابات حضور نخواهند یافت، تصریح کرد: ما به عنوان اعضای حزب اعتماد ملی استان کردستان در هر شرایطی افرادی را برای شرکت در انتخابات داریم و هیچگاه قهر سیاسی جزء برنامه های ما قرار نخواهد گرفت.

کاکایی تصریح کرد: در صورتی که نفرات شاخص ائتلاف اصلاح طلبان استان که حزب اعتماد ملی نیز یکی از اعضای این ائتلاف به شمار می رود رد صلاحیت شوند باز هم ما از نیروهای معتدل تر و نزدیک به سیاستهای حزب در انتخابات مجلس هشتم حمایت خواهیم کرد.

وی سیاست کلی حزب اعتماد ملی را حرکت در راستای سیاستهای اصلاح طلبی عنوان کرد و اظهار داشت: تفریط و افراط گری را در هر شرایطی نخواهیم پذیرفت و معتقدیم در سایه اجرای صحیح قانون می شود اصلاح طلبی را نیز انجام داد.