رشد 300 درصدی اعتبارات عمرانی دانشگاه علمی کاربردی در واحدهای استانی

مهران حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات عمرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سه ماه آخر سال جاری از16 میلیارد ریال به بیش از 50 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

وی منبع افزایش اعتبارات عمرانی را محل در آمدهای اختصاصی دانشگاه عنوان کرد و ادامه داد: بیشترین اعتبارات عمرانی در سال جاری برای سازمان مرکزی اختصاص داده شده بود که با توجه به اهمیت استانها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و با صرفه جویی در سازمان مرکزی این اعتبار به واحدهای استانی دانشگاه اختصاص داده شد.

معاون پشتیبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار امیدواری کرد که با افزایش این اعتبارات تا 6 ماه اول سال 87 هیچ واحد استانی بدون ساختمان ملکی نباشد.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر از 29 واحد استانی دانشگاه جامع 16 استان دارای ساختمان ملکی و مابقی امانی و یا استیجاری هستند، گفت: طی دو ماه گذشته ساختمان 4 واحد استانی خرید و تجهیز شده و خرید ساخنمان برای 4 واحد استانی دیگر نیز تا پایان سال جاری نهایی می شود.

حسین زاده ابراز امیدواری کرد واحد ساختمانی 5 واحد استانی باقیمانده تا تیر ماه سال آینده تبدیل به ساختمان ملکی شوند.